Plastiks (PLASTIK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.260756$ 0.260756 $ 0.260756 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.86% שינוי מחיר (7D) -0.86%

Plastiks (PLASTIK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLASTIK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLASTIKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.260756, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLASTIK השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plastiks (PLASTIK) מידע שוק

שווי שוק $ 112.40K$ 112.40K $ 112.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 239.02K$ 239.02K $ 239.02K אספקת מחזור 470.26M 470.26M 470.26M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Plastiks הוא $ 112.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLASTIK הוא 470.26M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 239.02K.