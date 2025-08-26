Plasma Finance (PPAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.42608
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) -1.27%
שינוי מחיר (7D) -58.41%

Plasma Finance (PPAY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PPAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PPAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.42608, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PPAY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-58.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי שוק $ 148.09K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 155.88K
אספקת מחזור 950.00M
אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Plasma Finance הוא $ 148.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PPAY הוא 950.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 155.88K.