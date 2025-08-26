עוד על PVR

Plants VS Ronke סֵמֶל

Plants VS Ronke מחיר (PVR)

1 PVR ל USDמחיר חי:

$0.0008456
$0.0008456$0.0008456
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Plants VS Ronke (PVR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:34:06 (UTC+8)

Plants VS Ronke (PVR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01016038
$ 0.01016038$ 0.01016038

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Plants VS Ronke (PVR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PVR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PVRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01016038, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PVR השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plants VS Ronke (PVR) מידע שוק

$ 212.47K
$ 212.47K$ 212.47K

--
----

$ 253.68K
$ 253.68K$ 253.68K

251.26M
251.26M 251.26M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Plants VS Ronke הוא $ 212.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PVR הוא 251.26M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 253.68K.

Plants VS Ronke (PVR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Plants VS Ronkeל USDהיה $ 0.0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlants VS Ronke ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlants VS Ronke ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Plants VS Ronkeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0.00.00%
30 ימים$ 00.00%
60 ימים$ 00.00%
90 ימים$ 0--

מה זהPlants VS Ronke (PVR)

Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Plants VS Ronke (PVR) משאב

האתר הרשמי

Plants VS Ronkeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Plants VS Ronke (PVR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Plants VS Ronke (PVR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Plants VS Ronke.

בדוק את Plants VS Ronke תחזית המחיר עכשיו‏!

PVR למטבעות מקומיים

Plants VS Ronke (PVR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plants VS Ronke (PVR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PVR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Plants VS Ronke (PVR)

כמה שווה Plants VS Ronke (PVR) היום?
החי PVRהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PVR ל USD?
המחיר הנוכחי של PVR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plants VS Ronke?
שווי השוק של PVR הוא $ 212.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PVR?
ההיצע במחזור של PVR הוא 251.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PVR?
‏‏PVR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01016038 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PVR?
PVR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PVR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PVR הוא -- USD.
האם PVR יעלה השנה?
PVR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PVR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:34:06 (UTC+8)

Plants VS Ronke (PVR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.