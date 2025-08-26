Plant vs Undead (PVU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 24.73$ 24.73 $ 24.73 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) +0.62% שינוי מחיר (7D) -6.43% שינוי מחיר (7D) -6.43%

Plant vs Undead (PVU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PVU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PVUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PVU השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plant vs Undead (PVU) מידע שוק

שווי שוק $ 258.62K$ 258.62K $ 258.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 272.24K$ 272.24K $ 272.24K אספקת מחזור 285.00M 285.00M 285.00M אספקה כוללת 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Plant vs Undead הוא $ 258.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PVU הוא 285.00M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.24K.