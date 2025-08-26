עוד על PVU

Plant vs Undead סֵמֶל

Plant vs Undead מחיר (PVU)

לא רשום

1 PVU ל USDמחיר חי:

$ 0.00090745
+0.60%1D
mexc
USD
Plant vs Undead (PVU) טבלת מחירים חיה
Plant vs Undead (PVU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 24.73
$ 0
-0.03%

+0.62%

-6.43%

-6.43%

Plant vs Undead (PVU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PVU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PVUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 24.73, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PVU השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plant vs Undead (PVU) מידע שוק

$ 258.62K
--
$ 272.24K
285.00M
300,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Plant vs Undead הוא $ 258.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PVU הוא 285.00M, עם היצע כולל של 300000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 272.24K.

Plant vs Undead (PVU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Plant vs Undeadל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlant vs Undead ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlant vs Undead ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Plant vs Undeadל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.62%
30 ימים$ 0+7.34%
60 ימים$ 0+2.00%
90 ימים$ 0--

מה זהPlant vs Undead (PVU)

Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Plant vs Undead (PVU) משאב

האתר הרשמי

Plant vs Undeadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Plant vs Undead (PVU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Plant vs Undead (PVU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Plant vs Undead.

בדוק את Plant vs Undead תחזית המחיר עכשיו‏!

PVU למטבעות מקומיים

Plant vs Undead (PVU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plant vs Undead (PVU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PVU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Plant vs Undead (PVU)

כמה שווה Plant vs Undead (PVU) היום?
החי PVUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PVU ל USD?
המחיר הנוכחי של PVU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plant vs Undead?
שווי השוק של PVU הוא $ 258.62K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PVU?
ההיצע במחזור של PVU הוא 285.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PVU?
‏‏PVU השיג מחיר שיא (ATH) של 24.73 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PVU?
PVU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PVU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PVU הוא -- USD.
האם PVU יעלה השנה?
PVU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PVU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
