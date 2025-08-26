Plant (PLANT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00234174 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00009147 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Plant (PLANT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00011279. במהלך 24 השעות האחרונות, PLANT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLANTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00234174, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00009147.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLANT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plant (PLANT) מידע שוק

שווי שוק $ 112.79K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 112.79K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,995,386.7012

שווי השוק הנוכחי של Plant הוא $ 112.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLANT הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995386.7012. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 112.79K.