Plankton in Pain (AAAHHM) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Plankton in Pain (AAAHHM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
Plankton in Pain (AAAHHM) מידע

Plankton getting served in 4k

Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

אתר רשמי:
https://www.aaahhm.meme/

Plankton in Pain (AAAHHM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Plankton in Pain (AAAHHM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 54.32K
$ 54.32K$ 54.32K
ההיצע הכולל:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
אספקה במחזור:
$ 999.97M
$ 999.97M$ 999.97M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 54.32K
$ 54.32K$ 54.32K
שיא כל הזמנים:
$ 0.070298
$ 0.070298$ 0.070298
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0
$ 0$ 0

Plankton in Pain (AAAHHM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Plankton in Pain (AAAHHM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של AAAHHM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות AAAHHMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את AAAHHMטוקניומיקה, חקרו אתAAAHHMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AAAHHM חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן AAAHHM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AAAHHM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.