Plankton in Pain סֵמֶל

Plankton in Pain מחיר (AAAHHM)

לא רשום

1 AAAHHM ל USDמחיר חי:

--
----
-8.10%1D
mexc
USD
Plankton in Pain (AAAHHM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:16:43 (UTC+8)

Plankton in Pain (AAAHHM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.070298
$ 0.070298$ 0.070298

$ 0
$ 0$ 0

-0.68%

-8.15%

+2.86%

+2.86%

Plankton in Pain (AAAHHM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AAAHHM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAAHHMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.070298, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAAHHM השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -8.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plankton in Pain (AAAHHM) מידע שוק

$ 48.49K
$ 48.49K$ 48.49K

--
----

$ 48.49K
$ 48.49K$ 48.49K

999.97M
999.97M 999.97M

999,968,980.377293
999,968,980.377293 999,968,980.377293

שווי השוק הנוכחי של Plankton in Pain הוא $ 48.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AAAHHM הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999968980.377293. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.49K.

Plankton in Pain (AAAHHM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Plankton in Painל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlankton in Pain ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPlankton in Pain ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Plankton in Painל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.15%
30 ימים$ 0-16.54%
60 ימים$ 0+16.04%
90 ימים$ 0--

מה זהPlankton in Pain (AAAHHM)

Plankton getting served in 4k Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

Plankton in Pain (AAAHHM) משאב

האתר הרשמי

Plankton in Painתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Plankton in Pain (AAAHHM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Plankton in Pain (AAAHHM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Plankton in Pain.

בדוק את Plankton in Pain תחזית המחיר עכשיו‏!

AAAHHM למטבעות מקומיים

Plankton in Pain (AAAHHM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Plankton in Pain (AAAHHM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAAHHM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Plankton in Pain (AAAHHM)

כמה שווה Plankton in Pain (AAAHHM) היום?
החי AAAHHMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAAHHM ל USD?
המחיר הנוכחי של AAAHHM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Plankton in Pain?
שווי השוק של AAAHHM הוא $ 48.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAAHHM?
ההיצע במחזור של AAAHHM הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAAHHM?
‏‏AAAHHM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.070298 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAAHHM?
AAAHHM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AAAHHM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAAHHM הוא -- USD.
האם AAAHHM יעלה השנה?
AAAHHM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAAHHM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:16:43 (UTC+8)

