Plankton in Pain (AAAHHM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.070298$ 0.070298 $ 0.070298 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.68% שינוי מחיר (1D) -8.15% שינוי מחיר (7D) +2.86% שינוי מחיר (7D) +2.86%

Plankton in Pain (AAAHHM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AAAHHM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAAHHMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.070298, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAAHHM השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -8.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Plankton in Pain (AAAHHM) מידע שוק

שווי שוק $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,968,980.377293 999,968,980.377293 999,968,980.377293

שווי השוק הנוכחי של Plankton in Pain הוא $ 48.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AAAHHM הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999968980.377293. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 48.49K.