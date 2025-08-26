Planet Finance (AQUA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 24 שעות נמוך $ 1.56 $ 1.56 $ 1.56 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 גבוה 24 שעות $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 שיא כל הזמנים $ 2,302.82$ 2,302.82 $ 2,302.82 המחיר הנמוך ביותר $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -3.31% שינוי מחיר (7D) -24.86% שינוי מחיר (7D) -24.86%

Planet Finance (AQUA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.51. במהלך 24 השעות האחרונות, AQUA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.49 לבין שיא של $ 1.56, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AQUAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,302.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.2.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AQUA השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -3.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.86% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Planet Finance (AQUA) מידע שוק

שווי שוק $ 135.05K$ 135.05K $ 135.05K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 145.68K$ 145.68K $ 145.68K אספקת מחזור 89.50K 89.50K 89.50K אספקה כוללת 96,544.82 96,544.82 96,544.82

שווי השוק הנוכחי של Planet Finance הוא $ 135.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AQUA הוא 89.50K, עם היצע כולל של 96544.82. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 145.68K.