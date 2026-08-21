Planet Fatness מחיר היום

מחיר Planet Fatness (PHAT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.57% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHAT ל USD הוא $ 0 לכל PHAT.

Planet Fatness כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,527, עם היצע במחזור של 999.26M PHAT. ב‑24 השעות האחרונות, PHAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PHAT נע ב +0.04% בשעה האחרונה ו +18.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Planet Fatness (PHAT) מידע שוק

שווי שוק $ 21.53K$ 21.53K $ 21.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.53K$ 21.53K $ 21.53K אספקת מחזור 999.26M 999.26M 999.26M אספקה כוללת 999,256,277.052321 999,256,277.052321 999,256,277.052321

שווי השוק הנוכחי של Planet Fatness הוא $ 21.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHAT הוא 999.26M, עם היצע כולל של 999256277.052321. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.53K.