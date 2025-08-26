Pissing Dog Farts מחיר (PDF)
Pissing Dog Farts (PDF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PDF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PDFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00775448, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PDF השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -6.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Pissing Dog Farts הוא $ 29.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PDF הוא 984.89M, עם היצע כולל של 984893991.756806. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.22K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Pissing Dog Fartsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPissing Dog Farts ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPissing Dog Farts ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pissing Dog Fartsל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.86%
|30 ימים
|$ 0
|-5.96%
|60 ימים
|$ 0
|+19.17%
|90 ימים
|$ 0
|--
Pissing Dog Farts is a one-of-a-kind meme coin inspired by the humorous and memorable image of a pissing dog. The project was launched through PumpFun, ensuring transparency with burned liquidity and a fair, community-focused approach. The mission of the project is to bring together the crypto community through humor, creativity, and interactive entertainment. The official website features: A Game with Rewards and Leaderboard: Players can compete in a fun, engaging game and earn rewards based on their performance, fostering an active and competitive community. Meme Generator: Users can create and share custom memes, promoting creativity and viral engagement within the community. By combining humor with functionality, Pissing Dog Farts aims to stand out in the crowded world of meme coins while building a loyal and engaged user base. The project is designed to be more than just a joke—it's a platform for fun, interaction, and long-term community growth. With its burned liquidity and transparent launch, Pissing Dog Farts prioritizes trust and sustainability, ensuring a solid foundation for its growing ecosystem. Whether you're here for the laughs, the competition, or the rewards, this meme coin offers something unique for everyone.
