PirateCash (PIRATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01897136 $ 0.01897136 $ 0.01897136 24 שעות נמוך $ 0.01933626 $ 0.01933626 $ 0.01933626 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01897136$ 0.01897136 $ 0.01897136 גבוה 24 שעות $ 0.01933626$ 0.01933626 $ 0.01933626 שיא כל הזמנים $ 0.242252$ 0.242252 $ 0.242252 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.16% שינוי מחיר (1D) -1.09% שינוי מחיר (7D) -0.55% שינוי מחיר (7D) -0.55%

PirateCash (PIRATE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01907653. במהלך 24 השעות האחרונות, PIRATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01897136 לבין שיא של $ 0.01933626, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIRATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.242252, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIRATE השתנה ב -0.16% במהלך השעה האחרונה, -1.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PirateCash (PIRATE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M אספקת מחזור 65.89M 65.89M 65.89M אספקה כוללת 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PirateCash הוא $ 1.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIRATE הוא 65.89M, עם היצע כולל של 105000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.00M.