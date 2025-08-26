עוד על PIRATE

Pirate Nation Token סֵמֶל

Pirate Nation Token מחיר (PIRATE)

1 PIRATE ל USDמחיר חי:

$0.03672342
-7.20%1D
Pirate Nation Token (PIRATE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:39:33 (UTC+8)

Pirate Nation Token (PIRATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0363364
24 שעות נמוך
$ 0.04001475
גבוה 24 שעות

$ 0.0363364
$ 0.04001475
$ 0.475661
$ 0.03072638
-0.79%

-6.93%

-13.96%

-13.96%

Pirate Nation Token (PIRATE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03671201. במהלך 24 השעות האחרונות, PIRATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0363364 לבין שיא של $ 0.04001475, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIRATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.475661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03072638.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIRATE השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -6.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pirate Nation Token (PIRATE) מידע שוק

$ 8.22M
--
$ 35.99M
223.76M
980,053,169.1687151
שווי השוק הנוכחי של Pirate Nation Token הוא $ 8.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIRATE הוא 223.76M, עם היצע כולל של 980053169.1687151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.99M.

Pirate Nation Token (PIRATE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pirate Nation Tokenל USDהיה $ -0.00273358223429881.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPirate Nation Token ל USDהיה . $ -0.0101880783.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPirate Nation Token ל USDהיה $ -0.0015757235.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pirate Nation Tokenל USDהיה $ -0.02520973301526881.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00273358223429881-6.93%
30 ימים$ -0.0101880783-27.75%
60 ימים$ -0.0015757235-4.29%
90 ימים$ -0.02520973301526881-40.71%

מה זהPirate Nation Token (PIRATE)

A fully onchain RPG, filled with high seas adventure, treasure, & unexpected surprises

Pirate Nation Token (PIRATE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Pirate Nation Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pirate Nation Token (PIRATE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pirate Nation Token (PIRATE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pirate Nation Token.

בדוק את Pirate Nation Token תחזית המחיר עכשיו‏!

PIRATE למטבעות מקומיים

Pirate Nation Token (PIRATE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pirate Nation Token (PIRATE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIRATE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pirate Nation Token (PIRATE)

כמה שווה Pirate Nation Token (PIRATE) היום?
החי PIRATEהמחיר ב USD הוא 0.03671201 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PIRATE ל USD?
המחיר הנוכחי של PIRATE ל USD הוא $ 0.03671201. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pirate Nation Token?
שווי השוק של PIRATE הוא $ 8.22M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PIRATE?
ההיצע במחזור של PIRATE הוא 223.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIRATE?
‏‏PIRATE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.475661 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIRATE?
PIRATE ‏‏רשם מחירATL של 0.03072638 USD.
מהו נפח המסחר של PIRATE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIRATE הוא -- USD.
האם PIRATE יעלה השנה?
PIRATE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIRATE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Pirate Nation Token (PIRATE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

