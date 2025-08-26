Pirate Nation Token (PIRATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0363364 $ 0.0363364 $ 0.0363364 24 שעות נמוך $ 0.04001475 $ 0.04001475 $ 0.04001475 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0363364$ 0.0363364 $ 0.0363364 גבוה 24 שעות $ 0.04001475$ 0.04001475 $ 0.04001475 שיא כל הזמנים $ 0.475661$ 0.475661 $ 0.475661 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03072638$ 0.03072638 $ 0.03072638 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.79% שינוי מחיר (1D) -6.93% שינוי מחיר (7D) -13.96% שינוי מחיר (7D) -13.96%

Pirate Nation Token (PIRATE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03671201. במהלך 24 השעות האחרונות, PIRATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0363364 לבין שיא של $ 0.04001475, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIRATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.475661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03072638.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIRATE השתנה ב -0.79% במהלך השעה האחרונה, -6.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pirate Nation Token (PIRATE) מידע שוק

שווי שוק $ 8.22M$ 8.22M $ 8.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.99M$ 35.99M $ 35.99M אספקת מחזור 223.76M 223.76M 223.76M אספקה כוללת 980,053,169.1687151 980,053,169.1687151 980,053,169.1687151

שווי השוק הנוכחי של Pirate Nation Token הוא $ 8.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIRATE הוא 223.76M, עם היצע כולל של 980053169.1687151. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.99M.