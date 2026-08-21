Pippkin The Horse מחיר היום

מחיר Pippkin The Horse (PIPPKIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIPPKIN ל USD הוא $ 0 לכל PIPPKIN.

Pippkin The Horse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,878.74, עם היצע במחזור של 988.74M PIPPKIN. ב‑24 השעות האחרונות, PIPPKIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00479204, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PIPPKIN נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +11.74% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pippkin The Horse (PIPPKIN) מידע שוק

שווי שוק $ 16.88K$ 16.88K $ 16.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.88K$ 16.88K $ 16.88K אספקת מחזור 988.74M 988.74M 988.74M אספקה כוללת 988,736,838.081067 988,736,838.081067 988,736,838.081067

שווי השוק הנוכחי של Pippkin The Horse הוא $ 16.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIPPKIN הוא 988.74M, עם היצע כולל של 988736838.081067. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.88K.