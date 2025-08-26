Pinky the Pineapple (PINKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00249627
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) -5.85%
שינוי מחיר (7D) +5.45%

Pinky the Pineapple (PINKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PINKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00249627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINKY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pinky the Pineapple (PINKY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pinky the Pineapple הוא $ 17.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINKY הוא 999.19M, עם היצע כולל של 999194603.804437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.38K.