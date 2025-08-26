עוד על PINKY

Pinky the Pineapple סֵמֶל

Pinky the Pineapple מחיר (PINKY)

לא רשום

1 PINKY ל USDמחיר חי:

--
----
-5.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pinky the Pineapple (PINKY) טבלת מחירים חיה
Pinky the Pineapple (PINKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00249627
$ 0.00249627$ 0.00249627

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.85%

+5.45%

+5.45%

Pinky the Pineapple (PINKY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PINKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00249627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINKY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pinky the Pineapple (PINKY) מידע שוק

$ 17.38K
$ 17.38K$ 17.38K

--
----

$ 17.38K
$ 17.38K$ 17.38K

999.19M
999.19M 999.19M

999,194,603.804437
999,194,603.804437 999,194,603.804437

שווי השוק הנוכחי של Pinky the Pineapple הוא $ 17.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINKY הוא 999.19M, עם היצע כולל של 999194603.804437. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.38K.

Pinky the Pineapple (PINKY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pinky the Pineappleל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPinky the Pineapple ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPinky the Pineapple ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pinky the Pineappleל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.85%
30 ימים$ 0-6.50%
60 ימים$ 0+18.17%
90 ימים$ 0--

מה זהPinky the Pineapple (PINKY)

Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing. Key Details: Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community. The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships.

Pinky the Pineapple (PINKY) משאב

האתר הרשמי

Pinky the Pineappleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pinky the Pineapple (PINKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pinky the Pineapple (PINKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pinky the Pineapple.

בדוק את Pinky the Pineapple תחזית המחיר עכשיו‏!

PINKY למטבעות מקומיים

Pinky the Pineapple (PINKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pinky the Pineapple (PINKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PINKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pinky the Pineapple (PINKY)

כמה שווה Pinky the Pineapple (PINKY) היום?
החי PINKYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PINKY ל USD?
המחיר הנוכחי של PINKY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pinky the Pineapple?
שווי השוק של PINKY הוא $ 17.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PINKY?
ההיצע במחזור של PINKY הוא 999.19M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PINKY?
‏‏PINKY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00249627 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PINKY?
PINKY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PINKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PINKY הוא -- USD.
האם PINKY יעלה השנה?
PINKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PINKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.