Ping Ping and Fu Shuang מחיר היום

מחיר Ping Ping and Fu Shuang (熊猫) בזמן אמת היום הוא $ 0.00143665, עם שינוי של 4.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 熊猫 ל USD הוא $ 0.00143665 לכל 熊猫.

Ping Ping and Fu Shuang כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,436,162, עם היצע במחזור של 999.67M 熊猫. ב‑24 השעות האחרונות, 熊猫 סחר בין $ 0.00137444 (נמוך) ל $ 0.00170443 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00256112, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 熊猫 נע ב -0.51% בשעה האחרונה ו +2.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.37K.

Ping Ping and Fu Shuang (熊猫) מידע שוק

שווי שוק $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M נפח (24 שעות) $ 32.37K$ 32.37K $ 32.37K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M אספקת מחזור 999.67M 999.67M 999.67M אספקה כוללת 999,673,637.365445 999,673,637.365445 999,673,637.365445

שווי השוק הנוכחי של Ping Ping and Fu Shuang הוא $ 1.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.37K. ההיצע במחזור של 熊猫 הוא 999.67M, עם היצע כולל של 999673637.365445. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.44M.