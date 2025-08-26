עוד על PING

Ping Dog סֵמֶל

Ping Dog מחיר (PING)

לא רשום

1 PING ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Ping Dog (PING) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:53:07 (UTC+8)

Ping Dog (PING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00572043
$ 0.00572043$ 0.00572043

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ping Dog (PING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00572043, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PING השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ping Dog (PING) מידע שוק

$ 9.10K
$ 9.10K$ 9.10K

--
----

$ 9.10K
$ 9.10K$ 9.10K

999.43M
999.43M 999.43M

999,425,498.096205
999,425,498.096205 999,425,498.096205

שווי השוק הנוכחי של Ping Dog הוא $ 9.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PING הוא 999.43M, עם היצע כולל של 999425498.096205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.10K.

Ping Dog (PING) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ping Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPing Dog ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPing Dog ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ping Dogל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-9.85%
60 ימים$ 0+12.22%
90 ימים$ 0--

מה זהPing Dog (PING)

A cute little dog on the solana blockchain $ping Welcome to my world! I’m a cute little dog with soft pink fur and a heart full of excitement. My tail is always wagging with happiness, but don't let the cuteness fool you, i've got a fierce side too! Whether you're here for fun, or something a little wilder, I'm your loyal companion in the brightest universe you've ever seen. Your support and the way you’ve embraced my third child means the world to me. The vision is clear, and the ambition is limitless! Thank you for an incredible first week of Ping - this is just the beginning, with so much more to come!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ping Dog (PING) משאב

האתר הרשמי

Ping Dogתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ping Dog (PING) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ping Dog (PING) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ping Dog.

בדוק את Ping Dog תחזית המחיר עכשיו‏!

PING למטבעות מקומיים

Ping Dog (PING) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ping Dog (PING) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PING הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ping Dog (PING)

כמה שווה Ping Dog (PING) היום?
החי PINGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PING ל USD?
המחיר הנוכחי של PING ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ping Dog?
שווי השוק של PING הוא $ 9.10K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PING?
ההיצע במחזור של PING הוא 999.43M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PING?
‏‏PING השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00572043 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PING?
PING ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PING?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PING הוא -- USD.
האם PING יעלה השנה?
PING ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PING תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ping Dog (PING) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

