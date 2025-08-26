Ping Dog (PING) מידע על מחיר (USD)

שיא כל הזמנים $ 0.00572043 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Ping Dog (PING) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00572043, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PING השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ping Dog (PING) מידע שוק

שווי שוק $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.10K$ 9.10K $ 9.10K אספקת מחזור 999.43M 999.43M 999.43M אספקה כוללת 999,425,498.096205 999,425,498.096205 999,425,498.096205

שווי השוק הנוכחי של Ping Dog הוא $ 9.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PING הוא 999.43M, עם היצע כולל של 999425498.096205. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.10K.