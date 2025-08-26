עוד על PINEOWL

Pineapple Owl סֵמֶל

Pineapple Owl מחיר (PINEOWL)

לא רשום

1 PINEOWL ל USDמחיר חי:

--
----
-5.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pineapple Owl (PINEOWL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:15:53 (UTC+8)

Pineapple Owl (PINEOWL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00232767
$ 0.00232767$ 0.00232767

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.57%

-14.51%

-14.51%

Pineapple Owl (PINEOWL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PINEOWL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINEOWLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00232767, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINEOWL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -5.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pineapple Owl (PINEOWL) מידע שוק

$ 34.05K
$ 34.05K$ 34.05K

--
----

$ 34.05K
$ 34.05K$ 34.05K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pineapple Owl הוא $ 34.05K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINEOWL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.05K.

Pineapple Owl (PINEOWL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pineapple Owlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPineapple Owl ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPineapple Owl ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pineapple Owlל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.57%
30 ימים$ 0-23.10%
60 ימים$ 0-10.55%
90 ימים$ 0--

מה זהPineapple Owl (PINEOWL)

This is a community token whose purpose is to entertain and leverage popularity to give back to those in need.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pineapple Owl (PINEOWL) משאב

האתר הרשמי

Pineapple Owlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pineapple Owl (PINEOWL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pineapple Owl (PINEOWL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pineapple Owl.

בדוק את Pineapple Owl תחזית המחיר עכשיו‏!

PINEOWL למטבעות מקומיים

Pineapple Owl (PINEOWL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pineapple Owl (PINEOWL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PINEOWL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pineapple Owl (PINEOWL)

כמה שווה Pineapple Owl (PINEOWL) היום?
החי PINEOWLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PINEOWL ל USD?
המחיר הנוכחי של PINEOWL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pineapple Owl?
שווי השוק של PINEOWL הוא $ 34.05K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PINEOWL?
ההיצע במחזור של PINEOWL הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PINEOWL?
‏‏PINEOWL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00232767 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PINEOWL?
PINEOWL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PINEOWL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PINEOWL הוא -- USD.
האם PINEOWL יעלה השנה?
PINEOWL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PINEOWL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.