PIM PIMLING (PIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00384742$ 0.00384742 $ 0.00384742 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.59% שינוי מחיר (7D) +4.50% שינוי מחיר (7D) +4.50%

PIM PIMLING (PIM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00384742, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PIM PIMLING (PIM) מידע שוק

שווי שוק $ 18.84K$ 18.84K $ 18.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.84K$ 18.84K $ 18.84K אספקת מחזור 746.74M 746.74M 746.74M אספקה כוללת 746,740,369.2 746,740,369.2 746,740,369.2

שווי השוק הנוכחי של PIM PIMLING הוא $ 18.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIM הוא 746.74M, עם היצע כולל של 746740369.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.84K.