Pilot3 (PTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00172227$ 0.00172227 $ 0.00172227 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +4.40% שינוי מחיר (1D) -8.32% שינוי מחיר (7D) -28.37% שינוי מחיר (7D) -28.37%

Pilot3 (PTAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00172227, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTAI השתנה ב +4.40% במהלך השעה האחרונה, -8.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pilot3 (PTAI) מידע שוק

שווי שוק $ 350.64K$ 350.64K $ 350.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 584.88K$ 584.88K $ 584.88K אספקת מחזור 599.52M 599.52M 599.52M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pilot3 הוא $ 350.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTAI הוא 599.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 584.88K.