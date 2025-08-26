Pilot3 מחיר (PTAI)
+4.40%
-8.32%
-28.37%
-28.37%
Pilot3 (PTAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00172227, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTAI השתנה ב +4.40% במהלך השעה האחרונה, -8.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Pilot3 הוא $ 350.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTAI הוא 599.52M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 584.88K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Pilot3ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPilot3 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPilot3 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pilot3ל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-8.32%
|30 ימים
|$ 0
|+286.05%
|60 ימים
|$ 0
|+49.26%
|90 ימים
|$ 0
|--
What Is Pilot3 (PTAI)? Pilot3 (PTAI) is a next-generation, non-custodial trading hub that integrates Decentralized Finance and Artificial Intelligence (DeFAI) to enhance crypto trading. It features adaptive AI agents capable of analyzing markets, simulating strategies, and autonomously executing trades across multiple blockchain networks. These agents provide real-time market insights, predictive sentiment analysis, and personalized trade recommendations, simplifying the trading process for users of all experience levels. Key features of Pilot3 (PTAI) include: AI-Powered Agents: Dynamic agents that learn and adapt to market conditions, optimizing trading strategies. DeFAI Integration: Combines decentralized finance tools with AI to offer transparent and efficient trading solutions. Cross-Chain Compatibility: Operates across various blockchain ecosystems, expanding trading opportunities. Real-Time Insights: Provides up-to-date market data and sentiment forecasts to inform trading decisions. Automated Portfolio Management: Allows for automated adjustments to portfolios based on AI-driven analysis. Whether you're a seasoned trader or a newcomer, Pilot3 aims to turn market complexity into clarity and profitability. What Is the $PTAI Token? The $PTAI token is the native utility token of the Pilot3 ecosystem. It serves multiple purposes, including: Access to Premium Features: Unlock advanced tools and functionalities within the Pilot3 platform. Governance: Participate in decision-making processes regarding the development and direction of the platform. Incentives and Rewards: Earn rewards for contributing to the ecosystem, such as providing liquidity or referring new users. Holding $PTAI tokens empowers users to have a stake in the Pilot3 ecosystem and benefit from its growth. Who Are the Founders of Pilot3? Pilot3 was developed by a team of experts in blockchain technology, artificial intelligence, and decentralized finance. While specific details about the founders are not provided in the available documentation, the team is committed to creating an innovative trading platform that leverages the power of AI and DeFi to serve the crypto trading community. Where Can I Buy $PTAI Tokens? As of now, $PTAI tokens can be acquired through: https://app.virtuals.io/virtuals/21392
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
