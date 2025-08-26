Pillzumi (PILLZUMI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01926212$ 0.01926212 $ 0.01926212 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) -10.78% שינוי מחיר (7D) -0.29% שינוי מחיר (7D) -0.29%

Pillzumi (PILLZUMI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PILLZUMI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PILLZUMIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01926212, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PILLZUMI השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, -10.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pillzumi (PILLZUMI) מידע שוק

שווי שוק $ 57.83K$ 57.83K $ 57.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 57.83K$ 57.83K $ 57.83K אספקת מחזור 999.73M 999.73M 999.73M אספקה כוללת 999,729,504.150041 999,729,504.150041 999,729,504.150041

שווי השוק הנוכחי של Pillzumi הוא $ 57.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PILLZUMI הוא 999.73M, עם היצע כולל של 999729504.150041. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.83K.