Pike Finance (P) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0010277 גבוה 24 שעות $ 0.0010388 שיא כל הזמנים $ 0.04150518 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0010277 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.13% שינוי מחיר (1D) -0.91% שינוי מחיר (7D) -11.91%

Pike Finance (P) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0010277. במהלך 24 השעות האחרונות, P נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010277 לבין שיא של $ 0.0010388, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Pהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04150518, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0010277.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, P השתנה ב -0.13% במהלך השעה האחרונה, -0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pike Finance (P) מידע שוק

שווי שוק $ 236.48K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 368.41K אספקת מחזור 230.08M אספקה כוללת 358,450,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pike Finance הוא $ 236.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של P הוא 230.08M, עם היצע כולל של 358450000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 368.41K.