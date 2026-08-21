PIGI COIN מחיר היום

מחיר PIGI COIN (PIGI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 31.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIGI ל USD הוא $ 0 לכל PIGI.

PIGI COIN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,829.3, עם היצע במחזור של 1.00B PIGI. ב‑24 השעות האחרונות, PIGI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PIGI נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -31.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PIGI COIN (PIGI) מידע שוק

שווי שוק $ 13.83K$ 13.83K $ 13.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.83K$ 13.83K $ 13.83K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PIGI COIN הוא $ 13.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIGI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.83K.