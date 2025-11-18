PiggyCoinBSC מחיר היום

מחיר PiggyCoinBSC (PIGGYC) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIGGYC ל USD הוא -- לכל PIGGYC.

PiggyCoinBSC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 173,481, עם היצע במחזור של 849.51B PIGGYC. ב‑24 השעות האחרונות, PIGGYC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PIGGYC נע ב -- בשעה האחרונה ו -8.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PiggyCoinBSC (PIGGYC) מידע שוק

שווי שוק $ 173.48K$ 173.48K $ 173.48K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 173.48K$ 173.48K $ 173.48K אספקת מחזור 849.51B 849.51B 849.51B אספקה כוללת 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255

שווי השוק הנוכחי של PiggyCoinBSC הוא $ 173.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIGGYC הוא 849.51B, עם היצע כולל של 849507689892.4255. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.48K.