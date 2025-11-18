PigeonToken מחיר היום

מחיר PigeonToken (PIQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000156, עם שינוי של 5.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIQ ל USD הוא $ 0.00000156 לכל PIQ.

PigeonToken כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,063, עם היצע במחזור של 15.00B PIQ. ב‑24 השעות האחרונות, PIQ סחר בין $ 0.0000015 (נמוך) ל $ 0.00000165 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000362, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000103.

ביצועים לטווח קצר, PIQ נע ב +0.91% בשעה האחרונה ו -20.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PigeonToken (PIQ) מידע שוק

שווי שוק $ 23.06K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.06K אספקת מחזור 15.00B אספקה כוללת 15,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PigeonToken הוא $ 23.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIQ הוא 15.00B, עם היצע כולל של 15000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.06K.