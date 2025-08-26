עוד על GOVAI

Pigeon Tech מחיר (GOVAI)

לא רשום

1 GOVAI ל USDמחיר חי:

$0.00052238
$0.00052238$0.00052238
-9.50%1D
USD
Pigeon Tech (GOVAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:17:08 (UTC+8)

Pigeon Tech (GOVAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0086572
$ 0.0086572$ 0.0086572

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-9.55%

-0.16%

-0.16%

Pigeon Tech (GOVAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOVAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOVAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0086572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOVAI השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -9.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים.

Pigeon Tech (GOVAI) מידע שוק

$ 522.30K
$ 522.30K$ 522.30K

--
----

$ 522.30K
$ 522.30K$ 522.30K

999.83M
999.83M 999.83M

999,834,695.023536
999,834,695.023536 999,834,695.023536

שווי השוק הנוכחי של Pigeon Tech הוא $ 522.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOVAI הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999834695.023536. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 522.30K.

Pigeon Tech (GOVAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pigeon Techל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPigeon Tech ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPigeon Tech ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pigeon Techל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.55%
30 ימים$ 0+8.98%
60 ימים$ 0+16.57%
90 ימים$ 0--

מה זהPigeon Tech (GOVAI)

Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!

Pigeon Tech (GOVAI) משאב

האתר הרשמי

Pigeon Techתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pigeon Tech (GOVAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pigeon Tech (GOVAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pigeon Tech.

בדוק את Pigeon Tech תחזית המחיר עכשיו‏!

GOVAI למטבעות מקומיים

Pigeon Tech (GOVAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pigeon Tech (GOVAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על GOVAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pigeon Tech (GOVAI)

כמה שווה Pigeon Tech (GOVAI) היום?
החי GOVAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי GOVAI ל USD?
המחיר הנוכחי של GOVAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pigeon Tech?
שווי השוק של GOVAI הוא $ 522.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של GOVAI?
ההיצע במחזור של GOVAI הוא 999.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של GOVAI?
‏‏GOVAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0086572 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של GOVAI?
GOVAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של GOVAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור GOVAI הוא -- USD.
האם GOVAI יעלה השנה?
GOVAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את GOVAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:17:08 (UTC+8)

