Pigeon Tech (GOVAI) מידע על מחיר (USD)

Pigeon Tech (GOVAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, GOVAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. GOVAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0086572, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, GOVAI השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -9.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pigeon Tech (GOVAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pigeon Tech הוא $ 522.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GOVAI הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999834695.023536. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 522.30K.