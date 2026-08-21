Pigeon Doctor מחיר היום

מחיר Pigeon Doctor (PIGEON) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.71% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIGEON ל USD הוא $ 0 לכל PIGEON.

Pigeon Doctor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 51,058, עם היצע במחזור של 999.88M PIGEON. ב‑24 השעות האחרונות, PIGEON סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00345467, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PIGEON נע ב +8.40% בשעה האחרונה ו +38.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pigeon Doctor (PIGEON) מידע שוק

שווי שוק $ 51.06K$ 51.06K $ 51.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.06K$ 51.06K $ 51.06K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,882,365.529986 999,882,365.529986 999,882,365.529986

שווי השוק הנוכחי של Pigeon Doctor הוא $ 51.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIGEON הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999882365.529986. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.06K.