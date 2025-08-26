pig wif hat (PIGWIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00154829$ 0.00154829 $ 0.00154829 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -9.40% שינוי מחיר (7D) -1.53% שינוי מחיר (7D) -1.53%

pig wif hat (PIGWIF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PIGWIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIGWIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00154829, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIGWIF השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

pig wif hat (PIGWIF) מידע שוק

שווי שוק $ 33.46K$ 33.46K $ 33.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.46K$ 33.46K $ 33.46K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,965,234.4 999,965,234.4 999,965,234.4

שווי השוק הנוכחי של pig wif hat הוא $ 33.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIGWIF הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999965234.4. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.46K.