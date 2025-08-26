עוד על PIGWIF

pig wif hat סֵמֶל

pig wif hat מחיר (PIGWIF)

לא רשום

1 PIGWIF ל USDמחיר חי:

--
----
-9.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
pig wif hat (PIGWIF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:51:04 (UTC+8)

pig wif hat (PIGWIF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154829
$ 0.00154829$ 0.00154829

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-9.40%

-1.53%

-1.53%

pig wif hat (PIGWIF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PIGWIF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PIGWIFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00154829, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PIGWIF השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -9.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

pig wif hat (PIGWIF) מידע שוק

$ 33.46K
$ 33.46K$ 33.46K

--
----

$ 33.46K
$ 33.46K$ 33.46K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,234.4
999,965,234.4 999,965,234.4

שווי השוק הנוכחי של pig wif hat הוא $ 33.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIGWIF הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999965234.4. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.46K.

pig wif hat (PIGWIF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של pig wif hatל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלpig wif hat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלpig wif hat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של pig wif hatל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.40%
30 ימים$ 0-44.03%
60 ימים$ 0-79.27%
90 ימים$ 0--

מה זהpig wif hat (PIGWIF)

Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem.

pig wif hat (PIGWIF) משאב

האתר הרשמי

pig wif hatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה pig wif hat (PIGWIF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות pig wif hat (PIGWIF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור pig wif hat.

בדוק את pig wif hat תחזית המחיר עכשיו‏!

PIGWIF למטבעות מקומיים

pig wif hat (PIGWIF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של pig wif hat (PIGWIF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PIGWIF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על pig wif hat (PIGWIF)

כמה שווה pig wif hat (PIGWIF) היום?
החי PIGWIFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PIGWIF ל USD?
המחיר הנוכחי של PIGWIF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של pig wif hat?
שווי השוק של PIGWIF הוא $ 33.46K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PIGWIF?
ההיצע במחזור של PIGWIF הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PIGWIF?
‏‏PIGWIF השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00154829 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PIGWIF?
PIGWIF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PIGWIF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PIGWIF הוא -- USD.
האם PIGWIF יעלה השנה?
PIGWIF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PIGWIF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:51:04 (UTC+8)

