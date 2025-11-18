PickleCharts Token מחיר היום

מחיר PickleCharts Token (PCC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00166784, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PCC ל USD הוא $ 0.00166784 לכל PCC.

PickleCharts Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,933, עם היצע במחזור של 16.75M PCC. ב‑24 השעות האחרונות, PCC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00764956, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00165932.

ביצועים לטווח קצר, PCC נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PickleCharts Token (PCC) מידע שוק

שווי שוק $ 27.93K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.94K אספקת מחזור 16.75M אספקה כוללת 19,748,155.09038914

