Piccolo Inu (PINU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -7.56% שינוי מחיר (7D) +1.56% שינוי מחיר (7D) +1.56%

Piccolo Inu (PINU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PINU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINU השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -7.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Piccolo Inu (PINU) מידע שוק

שווי שוק $ 383.80K$ 383.80K $ 383.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 383.80K$ 383.80K $ 383.80K אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Piccolo Inu הוא $ 383.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINU הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 383.80K.