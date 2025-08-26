עוד על PHUX

PHUX מידע על מחיר

PHUX מסמך לבן

PHUX אתר רשמי

PHUX טוקניומיקה

PHUX תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

PHUX Governance Token סֵמֶל

PHUX Governance Token מחיר (PHUX)

לא רשום

1 PHUX ל USDמחיר חי:

--
----
+1.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PHUX Governance Token (PHUX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:02:00 (UTC+8)

PHUX Governance Token (PHUX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01857078
$ 0.01857078$ 0.01857078

$ 0
$ 0$ 0

+1.11%

+2.60%

-9.20%

-9.20%

PHUX Governance Token (PHUX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PHUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01857078, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHUX השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, +2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PHUX Governance Token (PHUX) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 679.96K
$ 679.96K$ 679.96K

0.00
0.00 0.00

8,223,529,754.664393
8,223,529,754.664393 8,223,529,754.664393

שווי השוק הנוכחי של PHUX Governance Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHUX הוא 0.00, עם היצע כולל של 8223529754.664393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 679.96K.

PHUX Governance Token (PHUX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PHUX Governance Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPHUX Governance Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPHUX Governance Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PHUX Governance Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.60%
30 ימים$ 0+10.20%
60 ימים$ 0+66.09%
90 ימים$ 0--

מה זהPHUX Governance Token (PHUX)

PHUX, also known as Pulse & Hex Universe Xchange, is a programmable liquidity protocol and decentralized automated market maker (AMM) built on PulseChain. PHUX serves as a versatile component for customizable liquidity solutions, providing a flexible building block for tailoring liquidity needs. It allows users to create Liquidity Pools, Indices, and Stable Swaps on PulseChain.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PHUX Governance Token (PHUX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

PHUX Governance Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PHUX Governance Token (PHUX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PHUX Governance Token (PHUX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PHUX Governance Token.

בדוק את PHUX Governance Token תחזית המחיר עכשיו‏!

PHUX למטבעות מקומיים

PHUX Governance Token (PHUX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PHUX Governance Token (PHUX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PHUX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PHUX Governance Token (PHUX)

כמה שווה PHUX Governance Token (PHUX) היום?
החי PHUXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PHUX ל USD?
המחיר הנוכחי של PHUX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PHUX Governance Token?
שווי השוק של PHUX הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PHUX?
ההיצע במחזור של PHUX הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PHUX?
‏‏PHUX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01857078 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PHUX?
PHUX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PHUX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PHUX הוא -- USD.
האם PHUX יעלה השנה?
PHUX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PHUX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:02:00 (UTC+8)

PHUX Governance Token (PHUX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.