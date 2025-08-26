PHUX Governance Token (PHUX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01857078$ 0.01857078 $ 0.01857078 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.11% שינוי מחיר (1D) +2.60% שינוי מחיר (7D) -9.20% שינוי מחיר (7D) -9.20%

PHUX Governance Token (PHUX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PHUX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHUXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01857078, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHUX השתנה ב +1.11% במהלך השעה האחרונה, +2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PHUX Governance Token (PHUX) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 679.96K$ 679.96K $ 679.96K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 8,223,529,754.664393 8,223,529,754.664393 8,223,529,754.664393

שווי השוק הנוכחי של PHUX Governance Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHUX הוא 0.00, עם היצע כולל של 8223529754.664393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 679.96K.