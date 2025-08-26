Phonon DAO (PHONON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01391468 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -6.14%

Phonon DAO (PHONON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PHONON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHONONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01391468, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHONON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.14% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phonon DAO (PHONON) מידע שוק

שווי שוק $ 46.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.35K אספקת מחזור 7.17B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Phonon DAO הוא $ 46.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHONON הוא 7.17B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.35K.