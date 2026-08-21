Philip Morris xStock מחיר היום

מחיר Philip Morris xStock (PMX) בזמן אמת היום הוא $ 190.71, עם שינוי של 0.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PMX ל USD הוא $ 190.71 לכל PMX.

Philip Morris xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 229,423, עם היצע במחזור של 1.20K PMX. ב‑24 השעות האחרונות, PMX סחר בין $ 189.6 (נמוך) ל $ 194.2 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 289.84, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 144.78.

ביצועים לטווח קצר, PMX נע ב -1.40% בשעה האחרונה ו +1.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 800.84.

Philip Morris xStock (PMX) מידע שוק

שווי שוק $ 229.42K$ 229.42K $ 229.42K נפח (24 שעות) $ 800.84$ 800.84 $ 800.84 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 90.53M$ 90.53M $ 90.53M אספקת מחזור 1.20K 1.20K 1.20K אספקה כוללת 474,705.2824436609 474,705.2824436609 474,705.2824436609

שווי השוק הנוכחי של Philip Morris xStock הוא $ 229.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 800.84. ההיצע במחזור של PMX הוא 1.20K, עם היצע כולל של 474705.2824436609. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 90.53M.