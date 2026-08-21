Phili Inu מחיר היום

מחיר Phili Inu (PHIL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHIL ל USD הוא $ 0 לכל PHIL.

Phili Inu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,855.83, עם היצע במחזור של 1,000.00T PHIL. ב‑24 השעות האחרונות, PHIL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PHIL נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +22.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Phili Inu (PHIL) מידע שוק

שווי שוק $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K אספקת מחזור 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T אספקה כוללת 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

שווי השוק הנוכחי של Phili Inu הוא $ 14.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHIL הוא 1,000.00T, עם היצע כולל של 1.0e+15. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.86K.