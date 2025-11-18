Phaser Beary מחיר היום

מחיר Phaser Beary (PHASER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001452, עם שינוי של 28.82% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHASER ל USD הוא $ 0.00001452 לכל PHASER.

Phaser Beary כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,520.27, עם היצע במחזור של 1.00B PHASER. ב‑24 השעות האחרונות, PHASER סחר בין $ 0.00001534 (נמוך) ל $ 0.00002041 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00035804, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001422.

ביצועים לטווח קצר, PHASER נע ב -10.87% בשעה האחרונה ו -38.02% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Phaser Beary (PHASER) מידע שוק

שווי שוק $ 14.52K$ 14.52K $ 14.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.52K$ 14.52K $ 14.52K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Phaser Beary הוא $ 14.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHASER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.52K.