Pesto the Baby King Penguin סֵמֶל

Pesto the Baby King Penguin מחיר (PESTO)

1 PESTO ל USDמחיר חי:

$0.0004105
$0.0004105$0.0004105
+1.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) טבלת מחירים חיה
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.02946025
$ 0.02946025$ 0.02946025

+11.82%

+1.64%

+13.74%

+13.74%

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PESTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PESTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02946025, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PESTO השתנה ב +11.82% במהלך השעה האחרונה, +1.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) מידע שוק

$ 410.63K
$ 410.63K$ 410.63K

--
----

$ 410.63K
$ 410.63K$ 410.63K

999.85M
999.85M 999.85M

999,848,134.690323
999,848,134.690323 999,848,134.690323

שווי השוק הנוכחי של Pesto the Baby King Penguin הוא $ 410.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PESTO הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999848134.690323. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 410.63K.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pesto the Baby King Penguinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPesto the Baby King Penguin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPesto the Baby King Penguin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pesto the Baby King Penguinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+1.64%
30 ימים$ 0-29.04%
60 ימים$ 0-31.95%
90 ימים$ 0--

מה זהPesto the Baby King Penguin (PESTO)

Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) משאב

האתר הרשמי

Pesto the Baby King Penguinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pesto the Baby King Penguin (PESTO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pesto the Baby King Penguin (PESTO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pesto the Baby King Penguin.

בדוק את Pesto the Baby King Penguin תחזית המחיר עכשיו‏!

PESTO למטבעות מקומיים

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pesto the Baby King Penguin (PESTO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PESTO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pesto the Baby King Penguin (PESTO)

כמה שווה Pesto the Baby King Penguin (PESTO) היום?
החי PESTOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PESTO ל USD?
המחיר הנוכחי של PESTO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pesto the Baby King Penguin?
שווי השוק של PESTO הוא $ 410.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PESTO?
ההיצע במחזור של PESTO הוא 999.85M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PESTO?
‏‏PESTO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02946025 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PESTO?
PESTO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PESTO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PESTO הוא -- USD.
האם PESTO יעלה השנה?
PESTO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PESTO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.