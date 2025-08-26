Pesto the Baby King Penguin (PESTO) מידע על מחיר (USD)

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PESTO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PESTOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02946025, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PESTO השתנה ב +11.82% במהלך השעה האחרונה, +1.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Pesto the Baby King Penguin הוא $ 410.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PESTO הוא 999.85M, עם היצע כולל של 999848134.690323. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 410.63K.