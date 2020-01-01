Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) טוקנומיקה

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) מידע

The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions.

Survey and Events

FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform.

Loyalty Subscription

FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more.

E-Commerce

FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp.

Advantages

FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits.

Games and Quests

FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.

אתר רשמי:
https://www.fpfplay.com/

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 40.28K
$ 40.28K$ 40.28K
ההיצע הכולל:
$ 97.91M
$ 97.91M$ 97.91M
אספקה במחזור:
$ 22.91M
$ 22.91M$ 22.91M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 172.16K
$ 172.16K$ 172.16K
שיא כל הזמנים:
$ 0.210672
$ 0.210672$ 0.210672
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.0017592
$ 0.0017592$ 0.0017592

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של FPFT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות FPFTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את FPFTטוקניומיקה, חקרו אתFPFTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

FPFT חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן FPFT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו FPFT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

למה צריך לבחור ב־MEXC?

MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.

מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים
הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs
#1 נזילות בענף כולו
עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7
שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים
מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT
mc_how_why_title
קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.