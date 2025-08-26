עוד על FPFT

Peruvian National Football Team Fan Token סֵמֶל

Peruvian National Football Team Fan Token מחיר (FPFT)

לא רשום

1 FPFT ל USDמחיר חי:

$0.00189406
$0.00189406$0.00189406
+2.60%1D
USD
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) טבלת מחירים חיה
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00181415
$ 0.00181415$ 0.00181415
24 שעות נמוך
$ 0.00190131
$ 0.00190131$ 0.00190131
גבוה 24 שעות

$ 0.00181415
$ 0.00181415$ 0.00181415

$ 0.00190131
$ 0.00190131$ 0.00190131

$ 0.210672
$ 0.210672$ 0.210672

$ 0
$ 0$ 0

+1.80%

+2.68%

+32.40%

+32.40%

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00189406. במהלך 24 השעות האחרונות, FPFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00181415 לבין שיא של $ 0.00190131, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FPFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.210672, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FPFT השתנה ב +1.80% במהלך השעה האחרונה, +2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) מידע שוק

$ 43.39K
$ 43.39K$ 43.39K

--
----

$ 185.44K
$ 185.44K$ 185.44K

22.91M
22.91M 22.91M

97,907,299.0
97,907,299.0 97,907,299.0

שווי השוק הנוכחי של Peruvian National Football Team Fan Token הוא $ 43.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FPFT הוא 22.91M, עם היצע כולל של 97907299.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.44K.

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Peruvian National Football Team Fan Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeruvian National Football Team Fan Token ל USDהיה . $ +0.0005308625.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeruvian National Football Team Fan Token ל USDהיה $ +0.0045222936.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Peruvian National Football Team Fan Tokenל USDהיה $ +0.0006575771020843746.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+2.68%
30 ימים$ +0.0005308625+28.03%
60 ימים$ +0.0045222936+238.76%
90 ימים$ +0.0006575771020843746+53.18%

מה זהPeruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) משאב

האתר הרשמי

Peruvian National Football Team Fan Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Peruvian National Football Team Fan Token.

בדוק את Peruvian National Football Team Fan Token תחזית המחיר עכשיו‏!

FPFT למטבעות מקומיים

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FPFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT)

כמה שווה Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) היום?
החי FPFTהמחיר ב USD הוא 0.00189406 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FPFT ל USD?
המחיר הנוכחי של FPFT ל USD הוא $ 0.00189406. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Peruvian National Football Team Fan Token?
שווי השוק של FPFT הוא $ 43.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FPFT?
ההיצע במחזור של FPFT הוא 22.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FPFT?
‏‏FPFT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.210672 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FPFT?
FPFT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FPFT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FPFT הוא -- USD.
האם FPFT יעלה השנה?
FPFT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FPFT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.