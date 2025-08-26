Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00181415 24 שעות נמוך $ 0.00190131 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.210672 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.80% שינוי מחיר (1D) +2.68% שינוי מחיר (7D) +32.40%

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00189406. במהלך 24 השעות האחרונות, FPFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00181415 לבין שיא של $ 0.00190131, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FPFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.210672, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FPFT השתנה ב +1.80% במהלך השעה האחרונה, +2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) מידע שוק

שווי שוק $ 43.39K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 185.44K אספקת מחזור 22.91M אספקה כוללת 97,907,299.0

שווי השוק הנוכחי של Peruvian National Football Team Fan Token הוא $ 43.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FPFT הוא 22.91M, עם היצע כולל של 97907299.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.44K.