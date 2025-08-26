Peruvian National Football Team Fan Token מחיר (FPFT)
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00189406. במהלך 24 השעות האחרונות, FPFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00181415 לבין שיא של $ 0.00190131, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FPFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.210672, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FPFT השתנה ב +1.80% במהלך השעה האחרונה, +2.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+32.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Peruvian National Football Team Fan Token הוא $ 43.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FPFT הוא 22.91M, עם היצע כולל של 97907299.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.44K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Peruvian National Football Team Fan Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeruvian National Football Team Fan Token ל USDהיה . $ +0.0005308625.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPeruvian National Football Team Fan Token ל USDהיה $ +0.0045222936.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Peruvian National Football Team Fan Tokenל USDהיה $ +0.0006575771020843746.
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
