Persija Fan Token מחיר היום

מחיר Persija Fan Token (PERSIJA) בזמן אמת היום הוא $ 0.091399, עם שינוי של 1.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PERSIJA ל USD הוא $ 0.091399 לכל PERSIJA.

Persija Fan Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,236.41, עם היצע במחזור של 155.76K PERSIJA. ב‑24 השעות האחרונות, PERSIJA סחר בין $ 0.089213 (נמוך) ל $ 0.092146 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.469462, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.07879.

ביצועים לטווח קצר, PERSIJA נע ב -- בשעה האחרונה ו -7.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.23.

Persija Fan Token (PERSIJA) מידע שוק

שווי שוק $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K נפח (24 שעות) $ 8.23$ 8.23 $ 8.23 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 913.99K$ 913.99K $ 913.99K אספקת מחזור 155.76K 155.76K 155.76K אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Persija Fan Token הוא $ 14.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.23. ההיצע במחזור של PERSIJA הוא 155.76K, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 913.99K.