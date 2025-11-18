Perps DAO מחיר היום

מחיר Perps DAO (PERPS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00023831, עם שינוי של 10.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PERPS ל USD הוא $ 0.00023831 לכל PERPS.

Perps DAO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 238,062, עם היצע במחזור של 1.00B PERPS. ב‑24 השעות האחרונות, PERPS סחר בין $ 0.00023076 (נמוך) ל $ 0.00026856 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00577625, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00023076.

ביצועים לטווח קצר, PERPS נע ב +1.13% בשעה האחרונה ו -20.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Perps DAO (PERPS) מידע שוק

שווי שוק $ 238.06K$ 238.06K $ 238.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 238.06K$ 238.06K $ 238.06K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Perps DAO הוא $ 238.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PERPS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 238.06K.