Perpetual Bitcoin מחיר היום

מחיר Perpetual Bitcoin (PB) בזמן אמת היום הוא $ 0.222336, עם שינוי של 1.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PB ל USD הוא $ 0.222336 לכל PB.

Perpetual Bitcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 4,669,053, עם היצע במחזור של 21.00M PB. ב‑24 השעות האחרונות, PB סחר בין $ 0.214958 (נמוך) ל $ 0.229848 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.374757, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.137937.

ביצועים לטווח קצר, PB נע ב -- בשעה האחרונה ו +3.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.70.

Perpetual Bitcoin (PB) מידע שוק

שווי שוק $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M נפח (24 שעות) $ 2.70$ 2.70 $ 2.70 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Perpetual Bitcoin הוא $ 4.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.70. ההיצע במחזור של PB הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.67M.