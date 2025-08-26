עוד על ASK

Permission Coin סֵמֶל

Permission Coin מחיר (ASK)

1 ASK ל USDמחיר חי:

$0.00014886
$0.00014886$0.00014886
-1.30%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Permission Coin (ASK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:48:36 (UTC+8)

Permission Coin (ASK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00845153
$ 0.00845153$ 0.00845153

+0.04%

-1.33%

-2.13%

-2.13%

Permission Coin (ASK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ASK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00845153, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASK השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -1.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Permission Coin (ASK) מידע שוק

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

$ 14.89M
$ 14.89M$ 14.89M

21.90B
21.90B 21.90B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Permission Coin הוא $ 3.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASK הוא 21.90B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.89M.

Permission Coin (ASK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Permission Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPermission Coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPermission Coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Permission Coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.33%
30 ימים$ 0+4.04%
60 ימים$ 0+13.34%
90 ימים$ 0--

מה זהPermission Coin (ASK)

“ASK” is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project’s other goals include deeper development of its proprietary technology, “Data Algebra,” for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible.

Permission Coin (ASK) משאב

האתר הרשמי

Permission Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Permission Coin (ASK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Permission Coin (ASK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Permission Coin.

בדוק את Permission Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

ASK למטבעות מקומיים

Permission Coin (ASK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Permission Coin (ASK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Permission Coin (ASK)

כמה שווה Permission Coin (ASK) היום?
החי ASKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASK ל USD?
המחיר הנוכחי של ASK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Permission Coin?
שווי השוק של ASK הוא $ 3.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASK?
ההיצע במחזור של ASK הוא 21.90B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASK?
‏‏ASK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00845153 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASK?
ASK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ASK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASK הוא -- USD.
האם ASK יעלה השנה?
ASK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:48:36 (UTC+8)

