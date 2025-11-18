PepsiCo xStock מחיר היום

מחיר PepsiCo xStock (PEPX) בזמן אמת היום הוא $ 147.54, עם שינוי של 1.58% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEPX ל USD הוא $ 147.54 לכל PEPX.

PepsiCo xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 226,280, עם היצע במחזור של 1.54K PEPX. ב‑24 השעות האחרונות, PEPX סחר בין $ 145.19 (נמוך) ל $ 147.94 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 177.28, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 137.74.

ביצועים לטווח קצר, PEPX נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +3.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PepsiCo xStock (PEPX) מידע שוק

שווי שוק $ 226.28K$ 226.28K $ 226.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M אספקת מחזור 1.54K 1.54K 1.54K אספקה כוללת 24,142.005477384 24,142.005477384 24,142.005477384

שווי השוק הנוכחי של PepsiCo xStock הוא $ 226.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPX הוא 1.54K, עם היצע כולל של 24142.005477384. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.56M.