Pepper Meme סֵמֶל

Pepper Meme מחיר (PEPPER)

לא רשום

1 PEPPER ל USDמחיר חי:

$0.0107811
$0.0107811$0.0107811
-9.10%1D
USD
Pepper Meme (PEPPER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:38:52 (UTC+8)

Pepper Meme (PEPPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.41%

-9.15%

+25.20%

+25.20%

Pepper Meme (PEPPER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0107811. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01068832 לבין שיא של $ 0.01275333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01275333, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPPER השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -9.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepper Meme (PEPPER) מידע שוק

$ 10.74M
--
$ 10.74M
1.00B
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Pepper Meme הוא $ 10.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPPER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.74M.

Pepper Meme (PEPPER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pepper Memeל USDהיה $ -0.00108671690009247.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepper Meme ל USDהיה . $ +0.0041548655.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepper Meme ל USDהיה $ +0.0075642569.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepper Memeל USDהיה $ +0.005430711319894975.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00108671690009247-9.15%
30 ימים$ +0.0041548655+38.54%
60 ימים$ +0.0075642569+70.16%
90 ימים$ +0.005430711319894975+101.50%

מה זהPepper Meme (PEPPER)

$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Pepper Meme (PEPPER) משאב

האתר הרשמי

Pepper Memeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepper Meme (PEPPER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepper Meme (PEPPER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepper Meme.

בדוק את Pepper Meme תחזית המחיר עכשיו‏!

PEPPER למטבעות מקומיים

Pepper Meme (PEPPER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepper Meme (PEPPER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEPPER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pepper Meme (PEPPER)

כמה שווה Pepper Meme (PEPPER) היום?
החי PEPPERהמחיר ב USD הוא 0.0107811 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEPPER ל USD?
המחיר הנוכחי של PEPPER ל USD הוא $ 0.0107811. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepper Meme?
שווי השוק של PEPPER הוא $ 10.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEPPER?
ההיצע במחזור של PEPPER הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEPPER?
‏‏PEPPER השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01275333 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEPPER?
PEPPER ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEPPER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEPPER הוא -- USD.
האם PEPPER יעלה השנה?
PEPPER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEPPER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:38:52 (UTC+8)

