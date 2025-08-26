Pepper Meme מחיר (PEPPER)
-0.41%
-9.15%
+25.20%
+25.20%
Pepper Meme (PEPPER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0107811. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01068832 לבין שיא של $ 0.01275333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01275333, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPPER השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -9.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Pepper Meme הוא $ 10.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPPER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.74M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Pepper Memeל USDהיה $ -0.00108671690009247.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepper Meme ל USDהיה . $ +0.0041548655.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepper Meme ל USDהיה $ +0.0075642569.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepper Memeל USDהיה $ +0.005430711319894975.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.00108671690009247
|-9.15%
|30 ימים
|$ +0.0041548655
|+38.54%
|60 ימים
|$ +0.0075642569
|+70.16%
|90 ימים
|$ +0.005430711319894975
|+101.50%
$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.
