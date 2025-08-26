Pepper Meme (PEPPER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01068832 גבוה 24 שעות $ 0.01275333 שיא כל הזמנים $ 0.01275333 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.41% שינוי מחיר (1D) -9.15% שינוי מחיר (7D) +25.20%

Pepper Meme (PEPPER) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0107811. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPPER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01068832 לבין שיא של $ 0.01275333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPPERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01275333, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPPER השתנה ב -0.41% במהלך השעה האחרונה, -9.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepper Meme (PEPPER) מידע שוק

שווי שוק $ 10.74M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.74M אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepper Meme הוא $ 10.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPPER הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.74M.