Pepoclown מחיר היום

מחיר Pepoclown (HONK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HONK ל USD הוא $ 0 לכל HONK.

Pepoclown כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 194,696, עם היצע במחזור של 420.69T HONK. ב‑24 השעות האחרונות, HONK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, HONK נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו +30.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pepoclown (HONK) מידע שוק

שווי שוק $ 194.70K$ 194.70K $ 194.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 194.70K$ 194.70K $ 194.70K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepoclown הוא $ 194.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HONK הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 194.70K.