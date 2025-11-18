PePenguin מחיר היום

מחיר PePenguin (PENGUIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000588, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PENGUIN ל USD הוא $ 0.00000588 לכל PENGUIN.

PePenguin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,884.8, עם היצע במחזור של 1.00B PENGUIN. ב‑24 השעות האחרונות, PENGUIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00100794, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000159.

ביצועים לטווח קצר, PENGUIN נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PePenguin (PENGUIN) מידע שוק

שווי שוק $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.88K$ 5.88K $ 5.88K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PePenguin הוא $ 5.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PENGUIN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.88K.