עוד על PPBLZ

PPBLZ מידע על מחיר

PPBLZ אתר רשמי

PPBLZ טוקניומיקה

PPBLZ תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Pepemon Pepeballs סֵמֶל

Pepemon Pepeballs מחיר (PPBLZ)

לא רשום

1 PPBLZ ל USDמחיר חי:

$18.67
$18.67$18.67
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pepemon Pepeballs (PPBLZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:50:25 (UTC+8)

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 460.7
$ 460.7$ 460.7

$ 6.45
$ 6.45$ 6.45

--

--

+8.18%

+8.18%

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) המחיר בזמן אמת של הוא $18.67. במהלך 24 השעות האחרונות, PPBLZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PPBLZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 460.7, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 6.45.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PPBLZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) מידע שוק

$ 261.39K
$ 261.39K$ 261.39K

--
----

$ 261.39K
$ 261.39K$ 261.39K

14.00K
14.00K 14.00K

14,000.0
14,000.0 14,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepemon Pepeballs הוא $ 261.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PPBLZ הוא 14.00K, עם היצע כולל של 14000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 261.39K.

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pepemon Pepeballsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepemon Pepeballs ל USDהיה . $ +5.3011019230.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepemon Pepeballs ל USDהיה $ +13.2940033720.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepemon Pepeballsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +5.3011019230+28.39%
60 ימים$ +13.2940033720+71.21%
90 ימים$ 0--

מה זהPepemon Pepeballs (PPBLZ)

Pepemons it's just for the very best. Pepemon gotta farm 'em all

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) משאב

האתר הרשמי

Pepemon Pepeballsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepemon Pepeballs (PPBLZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepemon Pepeballs (PPBLZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepemon Pepeballs.

בדוק את Pepemon Pepeballs תחזית המחיר עכשיו‏!

PPBLZ למטבעות מקומיים

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepemon Pepeballs (PPBLZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PPBLZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pepemon Pepeballs (PPBLZ)

כמה שווה Pepemon Pepeballs (PPBLZ) היום?
החי PPBLZהמחיר ב USD הוא 18.67 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PPBLZ ל USD?
המחיר הנוכחי של PPBLZ ל USD הוא $ 18.67. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepemon Pepeballs?
שווי השוק של PPBLZ הוא $ 261.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PPBLZ?
ההיצע במחזור של PPBLZ הוא 14.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PPBLZ?
‏‏PPBLZ השיג מחיר שיא (ATH) של 460.7 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PPBLZ?
PPBLZ ‏‏רשם מחירATL של 6.45 USD.
מהו נפח המסחר של PPBLZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PPBLZ הוא -- USD.
האם PPBLZ יעלה השנה?
PPBLZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PPBLZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:50:25 (UTC+8)

Pepemon Pepeballs (PPBLZ) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.