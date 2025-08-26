Pepek Philippe (PEPEK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00100376$ 0.00100376 $ 0.00100376 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.47% שינוי מחיר (7D) +2.34% שינוי מחיר (7D) +2.34%

Pepek Philippe (PEPEK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPEK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPEKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00100376, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPEK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepek Philippe (PEPEK) מידע שוק

שווי שוק $ 6.58K$ 6.58K $ 6.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.58K$ 6.58K $ 6.58K אספקת מחזור 898.89M 898.89M 898.89M אספקה כוללת 898,890,881.672036 898,890,881.672036 898,890,881.672036

שווי השוק הנוכחי של Pepek Philippe הוא $ 6.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPEK הוא 898.89M, עם היצע כולל של 898890881.672036. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.58K.