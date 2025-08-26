עוד על PEPEK

Pepek Philippe סֵמֶל

Pepek Philippe מחיר (PEPEK)

לא רשום

1 PEPEK ל USDמחיר חי:

--
----
-3.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Pepek Philippe (PEPEK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:00:49 (UTC+8)

Pepek Philippe (PEPEK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00100376
$ 0.00100376$ 0.00100376

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.47%

+2.34%

+2.34%

Pepek Philippe (PEPEK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPEK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPEKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00100376, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPEK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Pepek Philippe (PEPEK) מידע שוק

$ 6.58K
$ 6.58K$ 6.58K

--
----

$ 6.58K
$ 6.58K$ 6.58K

898.89M
898.89M 898.89M

898,890,881.672036
898,890,881.672036 898,890,881.672036

שווי השוק הנוכחי של Pepek Philippe הוא $ 6.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPEK הוא 898.89M, עם היצע כולל של 898890881.672036. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.58K.

Pepek Philippe (PEPEK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Pepek Philippeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepek Philippe ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPepek Philippe ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Pepek Philippeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.47%
30 ימים$ 0-4.40%
60 ימים$ 0+8.15%
90 ימים$ 0--

מה זהPepek Philippe (PEPEK)

Pepek Philippe is a whimsical meme coin inspired by the lavish lifestyle of billionaire frogs flaunting luxury watches. This project humorously showcases the world of amphibious elites who enjoy opulence, fine dining, private jets, beautiful women, fast cars, mansions, and, of course, top-tier timepieces. The coin celebrates this absurdly rich lifestyle, blending humor with luxury culture to create a fun, engaging crypto experience.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Pepek Philippe (PEPEK) משאב

האתר הרשמי

Pepek Philippeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Pepek Philippe (PEPEK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Pepek Philippe (PEPEK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Pepek Philippe.

בדוק את Pepek Philippe תחזית המחיר עכשיו‏!

PEPEK למטבעות מקומיים

Pepek Philippe (PEPEK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Pepek Philippe (PEPEK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PEPEK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Pepek Philippe (PEPEK)

כמה שווה Pepek Philippe (PEPEK) היום?
החי PEPEKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PEPEK ל USD?
המחיר הנוכחי של PEPEK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Pepek Philippe?
שווי השוק של PEPEK הוא $ 6.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PEPEK?
ההיצע במחזור של PEPEK הוא 898.89M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PEPEK?
‏‏PEPEK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00100376 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PEPEK?
PEPEK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PEPEK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PEPEK הוא -- USD.
האם PEPEK יעלה השנה?
PEPEK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PEPEK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.