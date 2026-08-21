Pepeinatux מחיר היום

מחיר Pepeinatux ($INA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $INA ל USD הוא $ 0 לכל $INA.

Pepeinatux כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,939, עם היצע במחזור של 1.00B $INA. ב‑24 השעות האחרונות, $INA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01647425, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $INA נע ב -- בשעה האחרונה ו -1.17% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pepeinatux ($INA) מידע שוק

שווי שוק $ 42.94K$ 42.94K $ 42.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.94K$ 42.94K $ 42.94K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepeinatux הוא $ 42.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $INA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.94K.