PEPECASH (PECH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.35% שינוי מחיר (1D) +19.96% שינוי מחיר (7D) +275.60% שינוי מחיר (7D) +275.60%

PEPECASH (PECH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PECH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PECHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PECH השתנה ב -1.35% במהלך השעה האחרונה, +19.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+275.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PEPECASH (PECH) מידע שוק

שווי שוק $ 8.64M$ 8.64M $ 8.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.64M$ 8.64M $ 8.64M אספקת מחזור 100.00T 100.00T 100.00T אספקה כוללת 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PEPECASH הוא $ 8.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PECH הוא 100.00T, עם היצע כולל של 100000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.64M.