עוד על PWC

PWC מידע על מחיר

PWC אתר רשמי

PWC טוקניומיקה

PWC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

pepe wif cig סֵמֶל

pepe wif cig מחיר (PWC)

לא רשום

1 PWC ל USDמחיר חי:

--
----
-17.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
pepe wif cig (PWC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:10:38 (UTC+8)

pepe wif cig (PWC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003379
$ 0.00003379$ 0.00003379
24 שעות נמוך
$ 0.00004294
$ 0.00004294$ 0.00004294
גבוה 24 שעות

$ 0.00003379
$ 0.00003379$ 0.00003379

$ 0.00004294
$ 0.00004294$ 0.00004294

$ 0.0016336
$ 0.0016336$ 0.0016336

$ 0.00003089
$ 0.00003089$ 0.00003089

+0.97%

-17.59%

-16.16%

-16.16%

pepe wif cig (PWC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003537. במהלך 24 השעות האחרונות, PWC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003379 לבין שיא של $ 0.00004294, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PWCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0016336, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003089.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PWC השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -17.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

pepe wif cig (PWC) מידע שוק

$ 35.52K
$ 35.52K$ 35.52K

--
----

$ 35.52K
$ 35.52K$ 35.52K

999.69M
999.69M 999.69M

999,690,125.45043
999,690,125.45043 999,690,125.45043

שווי השוק הנוכחי של pepe wif cig הוא $ 35.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PWC הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999690125.45043. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.52K.

pepe wif cig (PWC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של pepe wif cigל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלpepe wif cig ל USDהיה . $ -0.0000042614.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלpepe wif cig ל USDהיה $ -0.0000240168.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של pepe wif cigל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-17.59%
30 ימים$ -0.0000042614-12.04%
60 ימים$ -0.0000240168-67.90%
90 ימים$ 0--

מה זהpepe wif cig (PWC)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

pepe wif cig (PWC) משאב

האתר הרשמי

pepe wif cigתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה pepe wif cig (PWC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות pepe wif cig (PWC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור pepe wif cig.

בדוק את pepe wif cig תחזית המחיר עכשיו‏!

PWC למטבעות מקומיים

pepe wif cig (PWC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של pepe wif cig (PWC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PWC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על pepe wif cig (PWC)

כמה שווה pepe wif cig (PWC) היום?
החי PWCהמחיר ב USD הוא 0.00003537 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PWC ל USD?
המחיר הנוכחי של PWC ל USD הוא $ 0.00003537. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של pepe wif cig?
שווי השוק של PWC הוא $ 35.52K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PWC?
ההיצע במחזור של PWC הוא 999.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PWC?
‏‏PWC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0016336 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PWC?
PWC ‏‏רשם מחירATL של 0.00003089 USD.
מהו נפח המסחר של PWC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PWC הוא -- USD.
האם PWC יעלה השנה?
PWC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PWC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:10:38 (UTC+8)

pepe wif cig (PWC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.