pepe wif cig (PWC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00003379 גבוה 24 שעות $ 0.00004294 שיא כל הזמנים $ 0.0016336 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00003089 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.97% שינוי מחיר (1D) -17.59% שינוי מחיר (7D) -16.16%

pepe wif cig (PWC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00003537. במהלך 24 השעות האחרונות, PWC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003379 לבין שיא של $ 0.00004294, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PWCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0016336, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00003089.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PWC השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -17.59% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

pepe wif cig (PWC) מידע שוק

שווי שוק $ 35.52K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.52K אספקת מחזור 999.69M אספקה כוללת 999,690,125.45043

שווי השוק הנוכחי של pepe wif cig הוא $ 35.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PWC הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999690125.45043. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.52K.